Milioni di followers. Post a raffica per ottenere il maggior numero di like. E' la vita degli influencer, professione nata con lo sviluppo dei social, ambita da molti giovani perché molto redditizia. Ma quanto si può guadagnare? A svelarlo è una classifica stilata da Blogmeter, società specializzata in analisi dei social media, in base ai prezzi pubblicati su HopperHQ, un'altra azienda di social marketing. Le cifre per ogni singolo post sono da capogiro. Sul gradino più alto della classifica c'è Huda Katten, forse ai più non dirà nulla questo nome, eppure l'influencer americana, di origine iraniana, è la più pagata: posta prodotti di make up e bellezza, abbinati al suo blog Huda Beauty. Con 25,4 milioni di follower, Huda guadagna 18 mila dollari a post. Ne pubblica una media di 9 al giorno. A conti fatti in un solo giorno potrebbe guadagnare 162 mila dollari. Nel secondo posto della classifica troviamo un uomo, Cameron Dallas, 20 milioni di followers, reclutato da D&G, per ogni post intasca 17 mila dollari. Di poco inferiore il guadagno della stella del fitness su Instagram, Jennifer Selter, 15 mila dollari. Insomma il meccanismo è chiaro, più alto è il numero dei follower e più importanti sono i guadagni. E maggiori i brand che vogliono pubblicizzare i loro prodotti affidandosi all'influencer più seguito. In sesta posizione troviamo un nome italiano. Proprio lei, Chiara Ferragni, attuale compagna di Fedez e neomamma, che ha un seguito di oltre 12 milioni di followers. Divenuta famosa come fashion blogger, secondo Blogmeter, guadagna circa 12 mila dollari per ogni post sponsorizzato. Ferragni, non condivide solo brand, ma anche momenti di vita privata, tra cui la nascita del figlio Leone.