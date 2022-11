Ilary Blasi, tacco rotto a New York: dopo le borse, tradita anche dalle scarpe

Ilary Blasi è volata a New York per staccare la spina dai problemi di Roma. Le vicende relative alla sua separazione da Francesco Totti, ormai, sono note a tutti e la conduttrice dell'Isola dei Famosi ha voltuo concedersi una vacanza insieme alla sorella Silvia e ad alcuni amici. Ma per lei non sembra esserci pace. Dopo il caos sulle borse e i rolex, con conseguente udienza in Tribunale, ecco che a tradirla questa volta ci hanno pensato le sue scarpe.

Il tacco la abbandona

Ilary Blasi, dopo essersi goduta una cena a base di sushi, è tornata in albergo sfilando per l'amica Francesca. Il video esilarante pubblicato nelle sue storie di Instagram, la vede camminare con disinvoltura verso la porta girevole dell'hotel. Ma poi spunta un dettaglio davvero inaspettato: il tacco di uno dei suoi stivali bianchi l'ha abbandonata.

L'ironia di Ilary Blasi

Nessun problema per l'ex moglie di Francesco Totti che, anzi, accoglie la piccola disavventura con ironia e pubblicando sui social, strappando un sorriso ai suoi fan. Ilary è tornata in camera sorridendo e molto divertita. In questo momento per abbatterla ci vuole ben altro, nonostante in questo momento non sembra andar niente per il verso giusto.

