Il principino Louis non è più invisibile: sui social le foto scattate da mamma Kate

Il, il terzogenito die del principe, ha compiuto un anno. E per festeggiare la dolce ricorrenza, mamma Kate gli ha scattato alcune foto, postate poi sul profilo social ufficiale di Kensington Palace: il Facebook e Twitter dei reali ha pubblicato le immagini del bimbo sorridente e dolcissimo, mentre gattona nella tenuta di famiglia.«Il duca e la duchessa di Cambridge sono felici di mostrare le nuove immagini del principino Louis in occasione del suo primo compleanno», si legge nel tweet dell’account @KensingtonRoyal. «Le foto sono state scattate all’inizio di questo mese dalla duchessa nella loro casa a Norfolk». Gli scatti sarebbero, appunto, proprio opera della mamma del principino, che fino a poco tempo fa era stato soprannominato principe invisibile per via del fatto che ci fossero davvero poche immagini del suo viso.