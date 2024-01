Heather Parisi: «Ho vissuto una vita domestica e sentimentale estremamente miserabile. Umberto ha segnato la mia rinascita»

di Redazione web

Heather Parisi, oggi 27 gennaio, compie 64 anni. La ballerina ha festeggiato il suo compleanno circondata dai suoi affetti più cari ovvero il marito Umberto Anzolin e i loro figli, i gemelli Elizabeth e Dylan.

Heather, in occasione di questa giornata così speciale per lei, ha pensato di riassumere con un post Instagram i momenti più importanti della sua vita.

Il post Instagram di Heather Parisi

Heather Parisi ha pubblicato sul proprio profilo Instagram una foto di qualche anno fa in cui è insieme al marito Umberto Anzolin, sposato nel 2013, e ha scritto: «Che ci crediate o no, oggi è il mio 18esimo compleanno...

Perché non riesco ad accettare gli anni che ho? Assolutamente NO. Non rinnego la mia età, non rinnego nessuno degli anni da me vissuti. Non ho mai rincorso una età che non mi appartiene. Ma per me, la mia data di nascita, o forse è meglio dire di "rinascita", è stata quella in cui nella mia vita infelice è entrato Umberto Maria. Ho vissuto una vita domestica e sentimentale estremamente miserabile e insoddisfacente. Ed ero arrivata a fine corsa. Non ce la facevo più a fingere di sorridere, a "dare, dare, dare" sperando di ricevere e scornandomi immancabilmente con l’ennesima delusione. Oggi, quando ricevo email e messaggi da persone, uomini e donne, che sono depresse perché intrappolate in una relazione malata o priva di motivazione o piena di pericoli e non sanno come uscirne ... la mia mente va indietro a 18 anni fa, e rabbrividisco. Non è facile, lo ammetto, trovare l’Amore vero. E non capita sempre e a tutti. A me è capitato. Ho visto una “luce in fondo al tunnel” dell’oblio, e questa esatta frase l’ho detta addirittura in diretta a Pippo nella mia ultima apparizione a "Domenica In" nel 2006, esattamente 18 anni fa. Umberto Maria mi ha guidato fuori da un passato devastante e oscuro e mi ha insegnato la gioia di vivere "no matter what", il sorriso sincero e profondo nell’animo, il rispetto reciproco e la totale fiducia. Sì, sì, oggi ho 64 anni, ma allo stesso tempo ho la giovinezza, la vitalità, l’esuberanza di un amore di “appena” 18 anni...».

La figlia Luna festeggia Ultimo

È risaputo che Heather Parisi e la figlia Luna Di Giacomo non abbiano mai avuto un rapporto idilliaco. La 23enne non ha pubblicato nulla su Instagram riguardo il compleanno della mamma ma ha invece festeggiato il fidanzato Ultimo, ovvero Niccolò Moriconi, che proprio oggi compie 28 anni.

