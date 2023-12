Heather Parisi, dietrofront dopo l'accusa ad Amici: «Nessuna indicazione dagli autori, ho sbagliato». Mediaset le ha fatto causa

di Dajana Mrruku

Heather Parisi (63 anni) ha fatto dietrofront. La ballerina e coreografa aveva attaccato il talent show di Maria De Filippi, Amici, dove aveva ricoperto il ruolo di giudice. Parole molto dure che hanno fatto infuriare Mediaset, corsa subito ai ripari, facendole causa perché «inaccettabile». Oggi, 4 dicembre, Heather ha pubblicato una nota sul quotidiano Il Fatto Quotidiano dove ha voluto chiarire (e ritratttare) le parole dette durante l'intervista del 5 novembre.

Andiamo a leggere le accuse ad Amici e il suo dietrofront.

Le accuse ad Amici

Heather Parisi aveva rilasciato una lunga intervista, in cui attaccava duramente il talent show Amici perché secondo lei non era tutto genuino.

«Non avevo capito che nei talent bisogna recitare un copione, invece sono una scheggia impazzita in grado di recitare solo me stessa. Lì ero fuori contesto. Non ero in grado di seguire il copione… se vuole capire capisce», aveva detto, lasciando intendere che il talent fosse "pilotato" dagli autori. Ma Pier Silvio Berlusconi non c'è stato ed è partita immediatamente la causa alla showgirl per le parole «inaccettabili».

Il dietrofront

«In merito alle interpretazioni date da una parte dei mezzi di informazione, relativamente a un passaggio della mia intervista al Fatto Quotidiano del 5 novembre 2023, desidero chiarire che le mie difficoltà a entrare nello spirito della trasmissione "Amici" nel corso della mia partecipazione del 2018, sono derivate unicamente da personali specificità caratteriali che non mi hanno consentito di capire il senti-ment della trasmissione, e più in generale la specificità dei talent televisivi.

