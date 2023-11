Heather Parisi è tornata a parlare della sua esperienza ad Amici. «Non avevo capito che nei talent bisogna recitare un copione; invece sono una scheggia impazzita in grado di recitare solo me stessa. Lì ero fuori contesto. Non ero in grado di seguire il copione… se vuole capire capisce», ha detto la showgirl in un'intervista a Il Fatto Quotidiano.