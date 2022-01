Harry e Meghan, dopo 2 anni dalla fuga il principe rivendica: «E' sempre casa mia»

I principe Harry rivendica il suo regno. Per il marito di Meghan, il Regno Unito sia ancora la sua casa, a due anni dall'abbandono per trasferirsi Los Angeles. Dopo la Megxit, i duchi di Sussex vorrebbero riportare i loro figli in Gran Bretagna per incontrare i reali.

Il figlio Archie ha avuto diversi incontri con i suoi cugini George, Charlotte e Louis prima che i suoi genitori lo portassero in California. La piccola Lilibet, invece, non ha mai incontrato i suoi parenti reali, inclusi la regina e il nonno, il principe Carlo.

Come riporta il Sun, il rappresentante legale di Harry afferma che i Sussex vorrebbero incontrare la famiglia reale nel Regno Unito, ma non sono "in grado di tornare" perché è troppo pericoloso. «Il Regno Unito sarà sempre la casa del principe Harry e un paese in cui vuole che sua moglie e i suoi figli siano al sicuro», hanno detto.

«Ma con la mancanza di protezione della polizia, è troppo rischioso» è stato comunicato. «Il principe Harry ha ereditato un rischio per la sicurezza alla nascita, per tutta la vita».

«Mentre il suo ruolo all'interno dell'istituzione è cambiato, il suo profilo di membro della famiglia reale non è cambiato. Né la minaccia per lui e la sua famiglia. Il Duca e la Duchessa del Sussex finanziano personalmente una squadra di sicurezza privata per la loro famiglia, ma tale sicurezza non può replicare la necessaria protezione mentre si trovano nel Regno Unito». «In assenza di tale protezione, il principe Harry e la sua famiglia non possono tornare a casa sua».

Il duca ha avviato un'azione legale contro il governo per la decisione di togliere le sue guardie del corpo dopo essersi ritirato dai doveri reali.

Ultimo aggiornamento: Domenica 16 Gennaio 2022, 16:55

