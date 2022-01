Meghan Markle, Harry rivuole la scorta e prepara le sue memorie: «Farà le rivelazioni più scioccanti di sempre»

Meghan Markle e il principe Harry rivogliono la scorta e nel frattempo continuano a preoccupare i membri della Famiglia Reale e la Regina Elisabetta. Le memorie del principe, infatti, si preannunciano esplosive. L'autobiografia uscirà alla fine dell'anno e secondo gli esperti dei reali promette «rivelazioni scottanti».

«Nel libro Harry rilascerà le rivelazioni più intime e scioccanti di sempre», ha detto Katie Nicholl, royal correspondent per l'edizione americana di Vanity Fair, parlando alla rivista Closer. Il principe «non avrebbe ottenuto un anticipo di svariati milioni senza promettere alcuni dettagli intimi e succulenti».

«Nei mesi che precederanno l’uscita del libro rilasceranno anticipazioni goccia a goccia... Sono certa che la regina Elisabetta sia molto in ansia. Così come l'intera Royal Family, perché tutti i Windsor si aspettano dai Sussex nuove bombe», ha aggiunto. Quando ha annunciato l'arrivo del libro il secondogenito di Lady Diana aveva promesso che sarebbe stato un resoconto «vero e del tutto accurato» della sua vita: «Ho scritto questo libro non da principe, quale sono nato, ma da uomo, quale sono diventato. Ho indossato molti cappelli nel corso degli anni, sia in senso letterale che figurato, e la mia speranza è che raccontando la mia storia - gli alti e bassi, gli errori, le lezioni apprese - possa aiutare a dimostrare che, non importa da dove veniamo, abbiamo più cose in comune di quanto pensiamo».

Una data di pubblicazione precisa ancora non c'è, sebbene la Penguin Random House, la casa editrice statunitense che avrebbe pagato un anticipo di almeno 20 milioni di dollari, parla del 2022. Intanto, Harry è pronto a pagare con i suoi soldi la scorta che gli hanno tolto perché non fa più parte della Famiglia Reale. Meghan e i suoi figli ne avrebbero bisogno per stare al sicuro.

