Greta Rossetti e le incredibili critiche sul fisico: «Ho preso qualche chilo, ma sono felice»

Greta Rossetti è tornata alla sua vita quotidiana con il suo nuovo fidanzato Sergio Rossetti, che inizialmente non sembrava essere ben visto dalla mamma Marcella, ma negli ultimi giorni ha dovuto cedere alla felicità della figlia. Dopo aver speso oltre quattro mesi all'interno della casa, tornare alla normalità sembra essere molto difficile, ma non per Greta che ha trovato la sua serenità anche tra le braccia del fidanzato. Negli ultimi giorni, Greta ha condiviso un box domande in cui alcuni utenti hanno fatto notare all'ex gieffina che durante il suo percorso all'interno della casa del GF il suo fisico è cambiato.

Greta, la risposta alle critiche

Greta Rossetti ha risposto alle domande che alcuni fan le hanno fatto, tra cui anche molte sul suo fisico. «Non sei tornata ancora in forma, come prima di entrare all'interno della casa del GF, come mai?», chiede un utente e lei, con molta serenità, ha deciso di rispondere con un video in cui premette che «se avessi letto questa domanda qualche tempo fa, ci sarei rimasta malissimo perché ero piena di insicurezze, ma ad oggi ti rispondo con serenità.

