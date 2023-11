Giulia De Lellis, il video tutorial make-up preso di mira da una fan: «Che pellaccia». Lei risponde così

di Cristina Siciliano

Influencer, attrice e modella, Giulia De Lellis, in queste ore ha risposto ad alcuni attacchi ricevuti da un hater sul suo profilo Instagram dopo aver mostrato un video tutorial make-up per le sue follower. L'influencer non ha mai nascosto i suoi problemi con l'acne, infatti, spesso si è mostrata nei suoi video acqua e sapone. Tuttavia, nelle ultime ore dopo il suo tutorial, l'influencer ha ricevuto una critica pungente da parte di una donna: «Che pellaccia...». Ma andiamo a vedere come ha risposto Giulia De Lellis.

Giulia De Lellis su Instagram

Giulia De Lellis ha pubblicato nelle sue Instagram stories lo screen della conversazione che ha avuto con l'hater donna.

Giulia De Lellis inoltre, a corredo dello screen della conversazione che ha pubblicato nelle sue Instagram stories, ha aggiunto un altro sfogo con tono deluso, amareggiato e polemico. «Memo del giorno: chi volete essere? - ha aggiunto Giulia De Lellis -. Cosa volete insegnare o lasciare ai vostri figli? Siate la versione più gentile e non la più squallida».

Ultimo aggiornamento: Sabato 25 Novembre 2023, 11:53

