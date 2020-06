Giulia De Lellis e Andrea Damante ripresi di nascosto, lo sfogo: «Ansia perenne, non posso girare in mutande in casa mia»





Giulia De Lellis e ritorno di fiamma e sono più seguiti che mai. L'influencer romana però è insofferente all'interesse dei media e su Instagram si è lasciata andare a uno sfogo contro i 'paparazzi' rei di aver violato la sua privacy. Inizialmente la coppia aveva deciso di tenere nascosto il riavvicinamento, ma la quarantena insieme non è passata inosserva. Si sono riconciliati dopo essere stati separati a lungo a causa dei tradimenti del dj veronese.



«Non voglio fare polemica - ha scritto nelle storie del suo account la De Lellis - ma vorrei chiedervi una cosa. Io rispetto i paparazzi e il loro lavoro, non ho mai avuto nulla da ridire. Quando però entrano in proprietà private (per l'ennesima volta, dopo l'ennesima causa) per scattare le loro foto, non ci sto...non lo posso accettare! Abitazioni private».



La De Lellis ha mostrato ai followers un video in cui due fotografi si introducono in un campo adiacente alla sua proprietà, spiegando: «Qui (nel video) per esempio erano nel terreno di un vicino. Cioè io non posso girare in mutande neanche in casa mia...devo stare con l'ansia perenne. Vi sembra giusto, in casa mia?». I due si sono trasferiti a Milano e convivono, ma il loro amore ritrovato continua a "far gola" ai paparazzi. Ultimo aggiornamento: Domenica 7 Giugno 2020, 18:37

