Giorgia Soleri, la fidanzata di Damiano dei Maneskin operata di endometriosi: «Ho tanto dolore, mi sento un vaso rotto»

Giorgia Soleri torna sul social a seguito dell’operazione e mostra il suo corpo dopo essersi sottoposta ad un intevento per contrastare la malattia con cui combatte sin dall'adolescenza, l'endometriosi. Un post che testimonia il contributo che Giorgia Soleri cerca di dare da tempo, informando i suoi follower su questo tipo di disturbo.

Giorgia Soleri mostra il corpo dopo l'operazione per l'endometriosi

Giorgia Soleri torna sul social dopo l’intervento subito per combattere la malattia di cui soffre, l’endometriosi. Da tempo Giorgia Soleri, fidanzata di Damiano dei Maneskin, sta tentato di sensibilizzare il suo pubblico su questo tipo di disturbo e nel sua ultima condivisione ha mostrato il suo corpo post operazione: «Ora, facciamo un breve calcolo – ha scritto nella didascalia - sui numeri che abbiamo alla mano: su 370.000 persone che mi seguono, il 64% è donna, quindi 236800. Questo significa che circa 23.680 persone tra quelle che mi seguono potrebbero potenzialmente essere affette da endometriosi: una malattia cronica e invalidante, ancora sotto diagnosticata».

Giorgia Soleri, con il suo post divulgativo, vuole raggiungere il maggior numero di persone possibili: «Se, tramite la mia testimonianza, riuscissi ad aiutare anche solo il 3% di queste donne (a cercare una diagnosi, a sentirsi meno sole, a trovare il coraggio di cambiare medico o di pretendere rispetto da chi non fa altro che invalidare il nostro dolore) significherebbe che circa 700 donne (arrotondando per difetto) potrebbero migliorare o provare a migliorare la loro qualità di vita. E questo solo calcolando le persone che mi seguono, senza contare che la mia voce si unisce in realtà a quella di tante, tantissime persone che come me fanno divulgazione e sensibilizzazione in merito all’endometriosi (da pazienti e/o da professionisti/e, penso ad esempio a @endo.metriosi @infoendometriosi @endo_andme @endoetica @cavoleesa @endoepsiche @io_sono1su10 @lavocediunaelavoceditutteodv @drluigifasolino_ginecologo @ilovepelvicfloor @educatricesarabeduschi e moltissimi/e altri/e..) e che insieme, tramite social, radio, tv, stampa, passaparola stiamo provando a unire una comunità di 3 MILIONI di malate solo in Italia (e chissà quante ancora senza diagnosi e senza ascolto). Voglio dire, a voi questo sembra davvero poco?».

Giorgia Soleri dopo l'intervento: il racconto social

Giorgia Soleri ha dato qualche particolare in più del suo post intervento nelle stories su Instagram: «È importante – ha spiegato - condividere anche la parte meno bella, meno piacevole. Io non sto bene, ho subito un'operazione. Hanno tolto, tagliato, ricucito, sistemato i danni della malattia accumulati in anni e anni di mancata diagnosi e terapia (che non significa cura, ci tengo a ricordarlo). Ho tanto dolore. Quando passa l'effetto dei medicinali, fatico a respirare a pieni polmoni perché mi sembra di essere un vaso rotto e va bene cosi, non c'è niente di sbagliato».

Nonostante il dolore, col tempo le cose miglioreranno: «Devo prendermi il mio tempo e dare modo al mio corpo di rimettersi insieme, considerando che era un corpo già estremamente provato e debilitato prima dell'operazione, ma non è una passeggiata».

Infine, un messaggio da Giorgia Soleri a tutte le donne che hanno intenzione di sottoporsi all’intervento: «Lo rifarei? Assolutamente sì. Però ecco: non è una passeggiata di salute. Siamo tutte diverse e il post operatorio è estremamente soggettivo. Non sentitevi sbagliate se il vostro corpo ha bisogno di più tempo».

Ultimo aggiornamento: Martedì 24 Agosto 2021, 18:35

