Giogia Soleri, frecciata all'ex Damiano David: «I gatti? A carico mio e non ci sono state visite»

L'influencer Giorgia Soleri ha sfruttato le ore che avrebbe dovuto trascorrere sul treno direzione Milano per rispondere ad alcune domande da parte dei follower, così ha aperto nelle storie del proprio Instagram un box domande dando la possibilità a chi fosse interessato di confrontarsi con lei.

La Soleri, d'altronde, ha di recente informato il pubblico di aver ricevuto la diagnosi di ADHD, disturbo da deficit di attenzione/iperattività, il che ha spinto numerose persone a interrogarla in merito a questo disturbo e alla terapia che ne consegue.

Poi la domanda che coinvolgeva il famoso ex della Soleri, Damiano David, che ha chiesto all'influencer come i due riuscivano a gestire la questione gatti, che i avevano in comune. La Soleri non si è lasciata sfuggire l'occasione per madare una bella frecciatina all'ex fidanzato e scrive: «Non gestiamo. I gatti sono a carico mio e non ci sono state visite».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 5 Febbraio 2024, 19:13

