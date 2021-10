Gigi Hadid e Zayn Malik si sono lasciati, la mamma della modella: «Mi ha aggredito»

Gigi Hadid e Zayn Malik si sono lasciati e sull'ex membro degli One Direction pesa una terribile accusa. La mamma della modella, Yolanda Hadid, afferma di essere stata aggredita dal fidanzato della figlia e parla di lui come di una persona violenta. A dare la notizia della fine della relazione è stato il sito americano People, mentre il sito TMZ spiega che Yolanda sarebbe pronta a denunciarlo alla polizia.

Gigi Hadid e Zayn Malik si sono lasciati

Dall'indiscrezione è emerso che durante un litigio avvenuto la settimana scorsa Zayn avrebbe colpito Yolanda Hadid a sorpresa. L'artista, che non avrebbe avuto mai problemi con la donna, nega di averla mai colpita: «Nego categoricamente di aver colpito Yolanda Hadid e per il bene di mia figlia mi rifiuto di fornire ulteriori dettagli e spero che Yolanda riconsidererà le sue false accuse e si sposterà nel privato per risolvere questi problemi familiari».

Gigi Hadid, il tweet di Zaun Malik

In un lungo tweet aggiunge che avrebbe preferito mantenere private le questioni familiari per il bene della figlia Khai, di un anno: «Come tutti sapete, io sono una persona riservata e desidero molto creare uno spazio sicuro e privato in cui mia figlia possa crescere. Uno spazio in cui le questioni familiari private non vengono gettate sulla scena mondiale così che tutti possano intervenire e criticare. Nello sforzo di proteggere quello spazio per lei ho accettato di non rispondere alla accuse nate da una discussione che ho avuto con un membro della famiglia della mia ragazza, che è entrata nella nostra casa mentre la mia compagna era via diverse settimana fa. Questa era e dovrebbe rimanere una questione privata ma sempre che per ora ci siano divisione e nonostante i miei sforzi per riportarci in un ambiente familiare pacifico che mi permetta di essere co-genitore di mia figlia nel modo in cui lei si merita, questo è "trapelato" alla stampa. Sono fiducioso però per la guarigione di tutti coloro che sono coinvolti con le dure parole condivise e più importante rimango vigile per proteggere Khai e darle la privacy che si merita». Gigi e Zayn stavano insieme dal 2015.

