Gianni Sperti a Verissimo: «Mia sorella Cinzia ha vissuto un amore tossico e violento. Ho avuto paura per i miei nipoti»

Il talk show di Silvia Toffanin ha ospitato nella puntata di domenica 25 febbraio Gianni Sperti, ovvero il noto opinionista di Uomini e Donne e sua sorella Cinzia.«Quando è finito il matrimonio tra me e Paola mia sorella è stata la prima a saperlo - ha sottolineato Gianni Sperti a Silvia Toffanin -. Vuoi sapere cosa mi ha risposto Silvia? Lei ha detto "se si sono lasciati Romina Power e Al Bano può lasciarsi chiunque. Non mi innamoro da una decina di anni».



Le parole di Gianni Sperti

Cinzia è la sorella di Gianni Sperti. Di lei si sa pochissimo, se non che condivide la grande passione per la danza con suo fratello al quale è molto legata. I due infatti hanno iniziato a studiare insieme fin da giovanissimi e lui è diventato un apprezzato ballerino professionista. Cinzia però ha vissuto un amore tossico e Gianni Sperti ha scelto di condividere questo dolore con Silvia Toffanin e con il pubblico del talk show. «Mia sorella ha vissuto un amore tossico e lei anche quando l'ha capito si sentiva in colpa per la sua famiglia - ha sottolineato Gianni Sperti -.

L'opinionista ha aggiunto: «Siamo stati male ma non abbiamo mai sbagliato. Io mi ricordo che mio padre ha sempre cercato di fare di tutto per controllarla e assicurarsi che stesse bene. Lui mi ha anche stalkerato. Non ha mai accettato il rapporto che io avessi con mia sorella Cinzia. Pensava che fossi io il motivo della loro rottura. L'appello che mi sento di fare è che "bisogna denunciare sempre"».

L'intervista si è conclusa con una sorpresa di Silvia Toffanin a Gianni Sperti: la conduttrice ha riunito in studio i quattro fratelli dell'opinionista di Uomini e donne.

