Gerry Scotti, frecciata all'app di incontri Tinder: «Ne ho fatto a meno tutta la vita»

di Alessia Di Fiore

Gerry Scotti, che da tempo presta il volto a numerosi meme sui social, ha dichiarato in un'intervista al "Corriere della sera", di non essere affatto infastidito dalla cosa, ma al contrario di esserne divertito.

E a proposito di nuovi trend giovanili, il conduttore ha voluto dire la sua sull'app di incontri Tinder: «Tinder? No, non mi interessa. Sono stato uno che ne ha fatto a meno tutta la vita. La trovo una app molto da boomer, voglio sperare che i ragazzi abbiano altri modi per conoscersi e frequentarsi», afferma il conduttore.

Poi si è espresso in merito ai meme che lo riguardano, esprimendo le sue preferenze:

«Mi sento come un signore di 65 anni nell’ovetto di Cocoon. Per essere capiti da questa nuova generazione bisogna non solo stare allo scherzo ma parteciparci».

Continua dichiarando il meme preferito che lo riguarda: «Quando mi fanno parlare in pugliese. Ma ce ne sono centinaia di migliaia, con la mia faccia, con la mia voce».

Il conduttore è infatti il primo a repostare sul suo profilo i meme e TikTok con il suo volto.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 29 Novembre 2023, 17:10

