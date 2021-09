George Clooney: «Ho regalato 14 milioni di dollari ai miei amici. Gli addetti alla sicurezza della banca si stavano cag**do addosso»

George Clooney appena nominato «Icona dell'anno», torna a parlare dell'episodio che lo portò a regalare un milione di dollari in contanti a ciascuno dei suoi 14 amici. In un'intervista a GQ ha ricordato l'aneddoto legato a quel prelievo in banca che, di certo, non passò inosservato. «Gli addetti alla sicurezza della banca si stavano cag**do addosso».

In una lunga intervista, in occasione della sua nomica a «Icona dell'anno», il divo di Hollywood ha rivelato in motivi che lo spinsero otto anni fa a regalare un milione di dollari a ciascuno dei suoi 14 amici.

«Ero un ragazzo single. Avevo 52 anni o qualcosa del genere. Tutti noi stavamo invecchiando. Ho pensato: ‘Tutto quello che ho sono questi amici che in 35 anni mi hanno aiutato in un modo o nell’altro. Senza di loro non avrei niente di quello che ho. Se fossi investito da un autobus, sarebbero tutti nel testamento. Allora perché sto aspettando di essere investito da un autobus?'». Era già stato uno di loro, il suo socio in affari Rande Gerber, a parlare nel 2017 del gesto di generosità del divo di Hollywood, ma ora è lui stesso a ricordare quei momenti.

Clooney ha raccontato di aver noleggiato un furgone per ritirare i contanti a Los Angeles, in una banca dove sapeva che avrebbe avuto a disposizione l’ingente somma di denaro. Ha messo un milione di dollari in ciascuna delle 14 valigette che si era procurato: «Gli addetti alla sicurezza di stavano ca**ndo addosso», ha rivelato George Clooney spiegando di aver quindi dato appuntamento agli amici a casa sua l’indomani.

Infine l'attore, in un'operazione che potrebbe ricordare uno dei suoi grandi successi: Ocean's Eleven; ha concluso dichiarando: «Ho mostrato una mappa indicando tutti i posti che ho avuto modo di vedere grazie a loro e li ho convinti ad accettare quei soldi».

