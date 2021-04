Funerali del Principe Filippo, la Regina Elisabetta pronta a cambiare una legge per fare una sorpesa a Harry

La Regina Elisabetta ci ha insegnato, in tanti anni di regno, che il suo Paese viene prima di tutto: la sua è stata pura devozione e continua ad esserlo nonostante sia a lutto per la morte del Principe Filippo. I funerali dell'amato consorte potrebbero essere l'occasione per riunire la Royal Family e l'Inghilterra tutta. La Sovrana potrebbe infatti fare una 'sorpresa' a Harry e tendergli la mano in segno di benevolenza.

Gli occhi del mondo intero saranno puntati su William e Harry sabato 17 aprile: il primogenito potrà sfoggiare la divisa militare mentre, secondo il protocollo, Harry non potrà farlo dopo che la Regina gli ha revocato tutte le onorificenze e i titoli, ma Elisabetta II potrebbe decidere di appianare le divergenze tra i fratelli e cambiare una legge del 1984. Staremo a vedere come sarà vestito Harry e se finalmente farà pace con William in onore del nonno e della Regina.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 15 Aprile 2021, 12:43

