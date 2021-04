Principe Filippo, la tenera foto con i pronipoti. Ma manca il figlio di Meghan e Harry: «Non è un mistero...»

Sull'account Instagram della Royal Family continua l'omaggio fotografico al principe Filippo, scomparso lo scorso 9 aprile all'età di 99 anni. L'ultima foto di famiglia è un omaggio di Kate Middleton. La Duchessa di Cambridge ha immortalato il bisnonno Filippo insieme alla Regina Elisabetta e sette dei loro pronipoti.

La tenera foto è stata scattata al castello di Balmoral e immortala un momento di vita familiare davvero speciale: il principe Filippo e la regina Elisabetta sono circondati dai sorrisi e dall'affetto dei più piccoli membri della famiglia reale. Ma un dettaglio ha turbato i followers della Royal Family: all'appello manca il piccolo Archie, il figlio di Harry e Meghan Markle.

Che l'assenza abbia qualcosa a che fare con la tanto discussa intervista rilasciata dagli ex duchi di Sussex a Oprah Winfrey in cui si sparava a zero sulla famiglia reale? La risposta è molto più facile e meno complottista: semplicemente, il piccolo Archie al momento dello scatto, datato 2018, non era ancora nato. Il primo figlio di Harry e Meghan è nato il 6 maggio 2019, un anno dopo la foto scattata dalla zia Kate. A spiegarlo subito, per evitare inutili polemiche, è un utente che tra i commenti scrive: «Prima che scoppi la polemica, Archie non c'è perché è nato un anno dopo. Non è un mistero».

