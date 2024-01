Flavia Vento, l'intervista per svelare tutta la verità su Francesco Totti e il presunto tradimento prima delle nozze con Ilary Blasi

Flavia Vento ha comunicato che sarà ospite nel programma "La volta buona" condotto da Caterina Balivo su Rai1 per raccontare tutta la verità sul calciatore. L'intervista è prevista per il 5 gennaio. Vento rivelerà alcuni dettagli importanti sulla storia con Francesco Totti. Non risparmierà anche battute al veleno su Ilary Blasi che non faranno piacere né alla conduttrice né a Totti. Difatti è sempre circolato questo gossip tra Flavia Vento e Francesco Totti, anche se quest'ultimo ha sempre negato.





Le rivelazioni di Flavia Vento

Anche Fabrizio Corona diceva al tempo di avere delle prove su questo gossip e queste affermazioni causarono grande clamore. Flavia Vento, dunque, torna a parlare di una questione che da ormai mesi e mesi sta tenendo banco nel gossip italiano: il divorzio tra Francesco Totti e Ilary Blasi, rinfocolato dalla pubblicazione di Unica, il docufilm che offre la versione della conduttrice dell'Isola dei Famosi e che parla dei tradimenti dell'ex marito.

