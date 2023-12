Federica Pellegrini: «Acidità, reflusso e peso che aumenta». Ecco come trascorrerà le feste di Natale la Divina con il pancione

di Cristina Siciliano

La gravidanza rappresenta nove mesi di straordinari cambiamenti per una donna ed è un periodo in cui i sensi si acuiscono e la percezione del corpo cambia completamente. Lo sa bene Federica Pellegrini, "mamma star" e stella del nuoto italiano che nell'ultimo periodo sta condividendo su Instagram con i suoi follower tanti momenti dei nove mesi più belli. Inizia così per l'ex nuotatrice il countdown delle ultime settimane di gravidanza. L'arrivo della bambina è infatti previsto tra Natale e Capodanno e, Federica Pellegrini e Matteo Giunta non stanno nella pelle. Tuttavia, nelle ultime ore l'ex nuotatrice ha pubblicato un video nelle sue Instagram stories dove viene spiegato quanto sia «bello passare le feste con il pancione». Naturalmente si tratta di un video ironico e simpatico che non è passato inosservato ai suoi fan.

Il video

Federica Pellegrini ha condiviso un video nelle sue Instagram stories dall'account Mammadigiorgia che racconta quali sono i sintomi e le sensazioni delle mamme in gravidanza durante il periodo natalizio. «Diamo il via alle feste - si legge dal video Instagram -.

La lettera alla figlia che nascerà

Federica Pellegrini è ormai quasi agli sgoccioli. La stella del nuoto italiano ha affrontato questi nove mesi con impegno, forza e tenacia che l'hanno sempre contraddistinta a ogni vittoria. La campionessa di nuoto nei giorni scorsi, durante un'intervista a Vanity Fair, ha rilasciato una lettera alla figlia che nascerà.

«Fai la tua strada, fai degli errori e rialzati, chi riesce subito senza sbagliare? Nascerai in un mondo difficile, ma spero con tutto il cuore di darti gli strumenti per poter scegliere di testa tua - ha scritto Federica Pellegrini alla figlia che nascerà-. Tutti ci siamo trovati in momenti bui, o in compagnie sbagliate, ed è in quel momento che devi decidere che strada prendere. Amati, abbi sempre tanto rispetto di te stessa e agisci di conseguenza».

