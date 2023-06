Federica Pellegrini, il piede greco conquista i fan: «Hai delle pinne, ma che numero sono?»

di Redazione web

Federica Pellegrini e le sue «pinne» protagoniste del suo ultimo post su Instagram. I fan non hanno potuto trattenersi dall'apprezzare i piedi della nuotatrice, giustificando i suoi successi proprio con quel dettaglio. Il «piede greco» di Federica Pellegrini, tra critiche e complimenti ha catturato l'attenzione di tutti i suoi follower: la caratteristica del piede di Federica (il piede greco) vede il secondo dito superare l'alluce e, per alcuni, è il più bello esteticamente, tanto da essere soprannominato «piede da modella».

Federica Pellegrini, il tradimento a Luca Marin con Filippo Magnini: «Dissi a Luca 'faccio sesso con chi voglio', lui ci urlò 'vi ammazzo'»

Federica Pellegrini, il sesso a Pechino Express? Risponde il marito: «Come in una luna di miele»

La foto (dei piedi) della "Divina"

Federica Pellegrini, dopo il successo raggiunto a Pechino Express e i traguardi nel nuoto, ha ottenuto un seguito enorme di follower e molti fan non possono fare a meno che ammirare le sue capacità, la sua simpatia e anche qualcosa in più. Nell'ultima foto che ha pubblicato sul social, infatti, la nuotatrice si mostra nelle sue vesti naturali, in costume da bagno a bordo piscina.

I piedi di Federica Pellegrini

Impossibile non notare il dettaglio nell'ultima foto caricata su Instagram da Federica Pellegrini. La nuotatrice, per questa foto, è stata inondata di commenti riguardanti le sue «pinne»: «Con quelle pinne, ora si spiega come hai fatto a vincere tutti questi premi», e ancora, «Federica, stupenda! Ma che numero hai?» e, per concludere «Cara Fede, bellissima come lo sono anche i tuoi piedi...

