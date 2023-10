Federica Pellegrini incinta a Verissimo, l'annuncio: «Ecco quando nascerà. Abbiamo scelto il nome...»

di Redazione web

Federica Pellegrini a Verissimo ha rivelato come sta vivendo gli ultimi mesi di gravidanza. La campionessa olimpionica è emozionata insieme a suo marito Matteo Giunta con cui presto diventerà parte di una famiglia più allargata. I due aspettono una splendida bambina. Tra la data della nascita e il presunto nome: ecco tutte le novità sulla gravidanza di Federica Pellegrini rivelate a Silvia Toffanin.

La presunta data

«Abbiamo deciso di avvisare il pubblico che erano passati già quattro mesi. L'annuncio non l'abbiamo voluto romantico e ricercato. Quando abbiamo capito che avevamo superato la soglia, lo abbiamo detto con l'ironia che ci contraddistingue», ha confessato Federica Pellegrini.

Negli occhi del suo Matteo, con cui condivide amore, famiglia e la sua passione per il nuoto, la campionessa rivive se stessa ogni giorno. Il matrimonio un anno fa: oggi i due sono in procinto di diventare genitori. «Manca poco. La nonna vorrebbe che nascesse il 30 dicembre come lei», ha spiegato Federica Pellegrini.

Il nome della nascitura

«Meringa è il soprannome con cui Matteo chiama nostra figlia.

