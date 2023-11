Eros Ramazzotti torna ai «bordi di periferia» con Dalila Gelsomino. La foto con il murales: «Uno dei regali più belli»

di Redazione web

Eros Ramazzotti, insieme alla compagna Dalila Gelsomino, ha fatto visita al gigantesco murales che lo ritrae e Lamaro, nella periferia di Roma, a pochi passi da Cinecittà e, tramite una storia sul proprio profilo Instagram, ha ringraziato gli amici per il bel regalo che gli hanno fatto. Il cantante, infatti, ha postato una foto in cui è molto sorridente e ha, poi, aggiunto un dolce pensiero.

La dedica di Eros Ramazzotti

«Grazie amici miei, uno dei regali più belli che abbia mai ricevuto», con tanto di cuore rosso. Sono queste le parole che Eros Ramazzotti ha pensato di dedicare agli amici che gli hanno fatto una sorpresa facendo realizzare il murales gigante proprio nel luogo in cui è cresciuto, a Lamaro. Eros si è lasciato immortalare insieme alla compagna Dalila Gelsomino: lei, in braccio a lui, lo abbraccia e i due hanno un sorriso smagliante e sembrano essere davvero felici. Effettivamente, Eros e Dalila sono una coppia molto affiatata come mostrano anche le foto e le dediche che il cantante posta sui social per la sua compagna.

La storia d'amore tra Eros e Dalila

Eros Ramazzotti e Dalila Gelsomino fanno coppia fissa ormai da diversi mesi. Lei si occupa di turismo in Messico e ha 25 anni in meno del cantante. I due non si sarebbero mai preoccupati della grande differenza di età e starebbero vivendo il loro amore al massimo, come Eros le ha scritto in una dedica social: «Questo amore, viviamolo fino in fondo senza paura».

