Emma Marrone, dal palco alla cucina: impasti e preparazioni pre natalizie in famiglia

Sotto Natale si rispettano le tradizioni. Ed Emma Marrone lo sa. Due mani che impastano, farina e tavola sporca: «Mamma e zia art wotk» scrive la cantante che per il periodo natalizio è volata in Salento dalla sua famiglia. «Piccolo aiutante di Babbo Natale», scrive ancora un un'altra story dove si riprende mentre lavora l'impasto con la macchina apposita per creare pasta, pettole, panzerotti, cartellate e tanto altro cibo tipico pugliese che, in questo periodo, non manca sulle tavole.

Dimostra sempre più affetto verso la sua famiglia Emma che, recentemente, è stata colpita da un grave lutto: la perdita di papà Rosario.

All'improvviso

Due mesi fa, papà Rosario ha lasciato un vuoto incolmabile nella vita della cantante. «Adesso che lui non c'è più sono un'altra persona», ha detto all'evento "Luce!" a Firenze, al quale si è presentata con un look nuovo di zecca. Addio ai lunghi capelli biondo platino, Emma è tornata al suo colore naturale e un taglio molto più corto. «Sono troppo arrabbiata con la vita in questo momento - ha detto Emma intervistata sul palco -. Quando succedono queste cose così enormi e tragiche, è come se si resettasse tutto quello che sei stata e che hai fatto. Io so chi ero quando c'era lui e tutta una serie di cose, ora è come se stessi ricominciando da capo. Adesso che lui non c'è più sono un'altra persona e lo sto vedendo ogni giorno. La vita ti cambia tutto all'improvviso e lo sto capendo. Sono appena nata», le sue parole. «Lo chiamavo Peter Pan perché non voleva mai crescere. Di lui ho sempre apprezzato la generosità. Faceva l’infermiere e quando qualcuno non riusciva ad andare in ospedale si recava di persona a casa a fare le medicazioni» ha detto.

