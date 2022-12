Marcell Jacobs, grave lutto per la compagna Nicole Daza: «Ciao Papà»

«Ciao Papà» recita il post di Nicole Daza, la moglie del campione Marcell Jacobs, che annuncia la scomparsa del padre. Per comunicarlo, Nicole sceglie un post su Instagram con una foto del giorno del suo matrimonio con Marcell, quando il padre l'ha accompagnata all'altare. «Grazie per avermi dato la vita. Voglio ricordarti così. Vola più in alto che puoi. Sarai il mio angelo custode. Ti amo».

Grave lutto per Nicole Daza che ha voluto dedicare al padre parole struggenti al padre, a corredo di uno scatto in cui la si vede sorridente nel giorno delle sue nozze al fianco del papà.

Il matrimonio

Nicole e Jacobs fanno coppia fissa da diversi anni, da molto prima che l’atleta diventasse una star globale trionfando agli ultimi giochi olimpici. Al matrimonio tra Nicole e Jacobs, il papà del campione olimpico di velocità, non si è presentato. Come è noto, Marcell da anni non ha rapporti con il genitore. Lui è cresciuto solo con la madre. Tuttavia, in occasione delle nozze, il velocista sperava di ricucire il legame con il genitore. Ma, seppur lo abbia invitato alle nozze, il padre ha preferito non presentarsi. E' stato lo stesso Jacobs a raccontarlo con una punta di amarezza.

