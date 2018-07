Emma Marrone al settimo cielo: massaggio dall'amico in spiaggia e bagno in mare col cane Gaetano

Giovedì 5 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:18 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

PORTO ROTONDO – Con il concerto di Napoliha chiuso il tour dei palazzetti italiani e ora finalmente può godersi un po’ di riposo. La cantante, nata nel talent di Maria De Filippi “Amici”, dove ha vestito anche il ruolo di coach, ha scelto il litorale sardo, nello specifico Porto Rotondo, per divertirsi insieme ad alcuni compagni.Emma è stata fotografata da “Nuovo” in spiaggia mentre in grande forma in un mini bikini nero si fa spalmare la crema solare e poi fare undall’amico Francesco.Ad attenderla a casa anche il cane Gaetano, razza bulldog inglese.