Emily Ratajkowski e l'odore degli uomini: «I profumi non mi piacciono, li preferisco al "naturale"»

Emily Ratajkowski è una delle super modelle più famose al mondo. Sul suo profilo Instagram conta più di 29 milioni di follower e le sue forme sono mozzafiato. La top model è sempre stata promotrice della bellezza naturale e dell'accettazione del proprio corpo senza artifici, proprio per questo secondo lei, anche gli uomini dovrebbero presentarsi più "al naturale" possibile.

In una recente intervista che Emily Ratajkowski ha rilasciato alla rivista People, la modella ha dichiarato di essere una fan degli uomini che non utilizzano il profumo: «Forse mi pentirò per tutta la vita di quello che sto dicendo, ma davvero personalmente preferisco l'odore della pelle piuttosto di quello di un profumo "impersonale". Mi piace sapere che quel tipo di "essenza" appartiene solo a una persona».

Emily Ratajkowski è stata sposata dal 2018 al 2022 con il produttore cinematografico Sebastian Bear-McClard dal quale si sarebbe separata per i continui tradimenti da parte di lui.

