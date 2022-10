Emily Ratajkowski in Italia, la foto davanti a un Autogrill. E i commenti sono fantastici: «Ti offro un Camogli»

Emily Ratajkowski è una delle top model più desiderate al mondo. La sua bellezza sconvolgente e la sua sensualità capace di bucare l'obiettivo della telecamera l'hanno resa una celebrità a livello planetario. E mentre la sua relazione con Brad Pitt procede a gonfie vele, la supermodella continua a incantare i suoi quasi 30 milioni di follower con scatti da capogiro. Ma l'ultima foto pubblicata su Instagram, dove appare a un autogrill, più che infiammare il web ha scatenato l'ironia dei suoi fan italiani.

La foto che non ti aspetti

Emily Ratajkowski ha abituato da sempre i suoi fan a scatti davvero hot. La supermodella statunitense non ha mai nascosto le sue forme da capogiro. Emily da sempre alterna topless maliziosi a silhouette che mettono in mostra il suo lato più provocante. Ma sui social, poche ore fa, ha deciso di mettere uno scatto davvero inusuale. Forse per informare i suoi fan di essere in Italia, la top model si ritrae di fronte a un autogrill. Il suo seno prosperoso si intravede dalla maglietta bianca che lascia intendere sia senza reggiseno, ma a rapire l'attenzione degli utenti, questa volta, non è la sua bellezza sconvolgente, bensì il luogo in cui milioni di automobilisti ogni giorno si fermano per riposare qualche minuto durante il viaggio.

L'ironia social

I tanti fan italiani di Emily Ratajkowski, non hanno potuto fare a meno di commentare l'ultimo post della modella, dando sfogo all'ironia che sta già diventando virale. Mentre un utente chiede di aspettarlo lì per avere la possibilità di offrirgli un camogli e una bibita, c'è chi invece non dimentica la sua bellezza e tenta il tutto per tutto: «È tradizione lasciare il proprio numero nei bagni, spero tu abbia trovato il mio», scrive un altro. I doppi sensi e le battutte a sfondo sessuale si sprecano. E c'è chi rincara la dose commentando: «Dimmi dove che vengo a portarti una rustichella». Ma oltre all'autogrill, c'è anche a chi non è sfuggito il dettaglio del reggiseno mancante e del capezzolo che si intravede dalla maglietta: «Non sapevo che per colazione all’autogrill facessero l’occhio di bue! Buono a sapersi!». La foto è online da solo due ore, ma non è da escludere che i commenti pieni di ironia continueranno per giorni... nella speranza, magari, di scoprire dove sia diretta la supermodella.

