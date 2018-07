Emanuela Folliero, il saluto dopo 28 anni di tv: «Prima protetta come il panda, ora estinta come il Tyrannosaurus Rex»

Martedì 10 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:06 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

MILANO - «Beh, c' è stato un restyling di Rete4 e con questa nuova impostazione gli annunci non servono più», Emanuela Folliero ha dato l’addio al suo ruolo di annunciatrice tv dopo 28 anni di carriera.La vita professionale le ha dato molte soddisfazioni: “Intanto mi ritengo molto fortunata. In 28 anni, a parte pochissime eccezioni, sono stata in onda tutti i giorni – ha fatto sapere in un’intervista a “Il Giornale” - Non capita mica a tutti! Posso dispiacermi di quanto sta succedendo ma non di certo lamentarmi”.E’ stata l’ultima delle annunciatrici tv (“Prima mi sentivo protetta come il panda. Ora mi sento estinta come il Tyrannosaurus Rex”) e per lei ci sono nuove prospettive lavorative: “Intanto ho un contratto appena firmato in esclusiva con Mediaset. E ho alcuni progetti. C' è un format sul benessere praticamente già pronto. Poi sono d' accordo con la rete che ci rivedremo a settembre per trovare altre soluzioni”