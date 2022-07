Elodie ed Emma Marrone, tutta la verità sul rapporto: «L'ho delusa»

di Federica Portoghese

Le ricordiamo così Elodie ed Emma, amiche inesparabili, poi, da qualche anno più nessun contatto tra le due, solo un grande silenzio. Conosciute all'interno del talent Amici nel 2015, la Marrone vestiva i panni di coach, mentre la Di Patrizi era un'allieva della scuola. Un legame stretto sin dai primi tempi, tanto che ha portato le cantanti ad andare a vivere insieme per un lungo periodo, condividendo manager e casa discografica, lavorando insieme a diversi progetti. Dopodichè la separazione improvvisa, mai motivata da ambo le parti, che ha lasciato i fan impietriti.

A raccontare come siano andate realmente le cose, ci pensa Elodie a "La confessione" su Nove, programma di Peter Gomez. «Abbiamo finito di lavorare e anche lì poi i rapporti sono cambiati. Sicuramente ci vogliamo molto bene, ma l’ho delusa. Perché? Sai quando qualcuno fa tanto per te e poi dici ‘io voglio fare un’altra cosa’… io volevo lavorare da sola». Elodie svela, perciò, che l'allontanamento tra le due è avvenuto per ragioni di carattere professionale, poichè lei stessa ha preferito intraprendere una strada tutta sua.

«Avevo un mio modo di vedere le cose, che è molto diverso da quello che lei aveva in mente. Ci vogliamo molto bene, io forse sono stata un po’ ingenua nel modo di approcciarmi. Ancora oggi abbiamo un buon rapporto. Quando ci incontriamo ci raccontiamo e ci aggiorniamo ma ognuno ha la propria vita». Così pare che le due cantanti mantengano tutt'ora un rapporto di amicizia, con percorsi diversi, ma la stima e il bene tra Elodie ed Emma resta intatto.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 18 Luglio 2022, 20:54

