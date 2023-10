Elisabetta Gregoraci vede gli insegnanti di Nathan Falco sullo yacht, poi la foto da piccolo: «Eravamo identici»

di Redazione web

Elisabetta Gregoraci (43 anni) condivide la sua quotidianità con i suoi follower sulle sue storie di Instagram. In questo periodo, la showgirl vive a Montecarlo, per stare accanto al figlio Nathan Falco che frequenta un prestigioso istituto. Mamma Eli sa cosa è meglio per il figlio e cerca di essere sempre presente per lui, partecipando a tutte le riunioni con gli insegnanti che si tengono, incredibilmente, su uno splendido yacht di lusso.



Una vita molto altolocata, quella vissuta da Elisabetta Gregoraci che, tuttavia, non si fa mai trovare impreparata: con il suo stile elegante, ma anche casual sa essere perfetta in ogni occasione. Andiamo a scoprire cosa ha indossato la conduttrice durante la riunione con i professori e scopriamo insieme una vecchia foto di Nathan Falco dove «è tutto mamma Eli».

Elisabetta Gregoraci continua la fame after hours: «Terzo tegolino della notte. Storia muta». Carenza d'affetto?

Elisabetta Gregoraci, la maglietta (trasparente) con la Madonna: ecco quanto costa, il prezzo da capogiro

Elisabetta Gregoraci, l'outfit perfetto per l'incontro con gli insegnanti

Elisabetta Gregoraci ha sfoggiato un look molto elegante, ma al tempo stesso casual per il suo incontro con gli insegnanti di Nathan Falco, il figlio avuto dall'imprenditore Flavio Briatore. Camicetta color avorio, jeans con taglio sui lati, di J Brand (277 euro), mocassini color beige (300 euro), la sua inseparabile borsa Gucci Marmont Mini (1.199 euro) e una giacca che riprende i toni neutri del suo outfit.

La foto ricordo con Nathan Falco

Elisabetta ha poi condiviso con i suoi fan una foto del figlio Nathan Falco da piccolo, con i capelli scuri, arruffati e la bocca aperta e uno scatto di lei nella stessa posa, alla sua età, più o meno. La somiglianza tra mamma e figlio è incredibile. «Ecco da chi ha rirepso Nathan! Lui è la fotocopia della mamma», ha detto un utente, facendo eco a molti commenti simili.

Ultimo aggiornamento: Martedì 10 Ottobre 2023, 11:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA