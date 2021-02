Elettra Lamborghini e il mistero di Iconize, è "sparito" dal video: «Gli amici ti stanno vicino se fai un passo falso»

Elettra Lamborghini fa scomparire il volto di Iconize dal suo programma televisivo “Elettra (E il resto scompare) – in onda su Discovery” e il diretto interessato risponde su Tik Tok: “Non è un comportamento da amica”.

ELETTRA LAMBORGHINI... INCONIZE "SCOMPARE"

Elettra Lamborghini sembra non aver perdonato il suo ex amico Iconize, vero nome Marco Ferrero, per aver in passato denunciato una finta aggressione omofoba. Durante una puntata del suo programma su Discovery +, “Elettra (E il resto scompare)”, il volto di Iconize, che ballava in barca assieme ad altri amici della showgirl, è stato pixellato.

Iconize ha allora risposto dal social, dichiarando finita l’amicizia: “Mi dispiace ma non posso più chiamarla migliore amica. Gli amici ti stanno vicino se fai una stronzat*, un passo falso, un errore. Ti stanno vicino, non fanno l’esatto opposto”.

ICONIZE RISPONDE A ELETTRA LAMBORGHINI

Un’amicizia quella fra Iconize ed Elettra Lamborghini che potrebbe essere finita per motivi di marketing: “La trovo una grande infamata, ecco che cosa penso. Non è un comportamento da migliore amica. Arrivo anche a pensare che lo abbia fatto per marketing perché poteva non mettermi, cioè poteva completamente omettermi dalla puntata. Anche perché la trasmissione dura mezz’ora, mentre quella clip due secondi ed è un TikTok che avevo fatto io. Quindi sono pure andati a recuperare un mio TikTok per sbattermi sopra un pixel e far vedere a tutti "guardate com’è bello Marco con il pixel in faccia"...”.

