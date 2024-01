Eleonora Pedron, Fabio Troiano confessa: «Mio padre mi diceva che io ero brutto per lei»

di Cristina Siciliano

Da quando si sono conosciuti per caso nel 2019, mentre viaggiavano come vicini di posto su un treno Roma-Milano, Eleonora Pedron e Fabio Troiano non si sono più lasciati e, anzi, sono diventati sempre più complici e vicini. E proprio nelle ultime ore, a La Volta Buona, il programma condotto da Caterina Balivo, l'attore ha presentato il nuovo film che lo vedrà protagonista "Periferic Love" ed ha raccontato come procede la sua storia d'amore con la compagna Eleonora Pedron.

Le parole di Fabio Troiano

«Quando ho detto che stavo con lei non mi credevano - ha sottolineato Fabio Troiano a Caterina Balivo -. Mio padre mi diceva: "Lei è miss Italia e si mette con te?". Ormai sono quasi cinque anni ma passati velocemente.

L'attore ha aggiunto: «Lei è una donna forte, appassionata e molto passionale. Fa ridere, è molto ironica, è positiva e sa anche cucinare: fa un tiramisù spettacolare. Difficile non innamorarsi di una donna così».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 10 Gennaio 2024, 15:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA