Eleonora Pedron e l'amore per Fabio Troiano: «Serena come non mi capitava da tempo»

“Sono profondamente serena come non mi capitava da tempo”, l’emergenza per il coronavirus li tiene isolarti, ed Eleonora Pedron, in quarantena ssieme ai suoi figli, non vede l’ora di riabbracciare il suo fidanzato, l’attore Fabio Troiano.

Dopo aver messo fine alla relazione con la Iena Nicolò De Devitiis, l’ex Miss Italia ed ex di Max Biaggi ha ritrovato l’amore con l’attore romano. I due si sono visti recentemente: “Fabio e io ci stiamo, appunto, conoscendo. Vado cauta. Ma sento profondamente che sono serena come non mi capitava da tempo– ha fatto sapere in un’intervista a “Gente” - Abbiamo un rapporto equilibrato, bello che stiamo costruendo giorno dopo giorno Lui vive a Roma, io sono a Monaco, ma mentre registravo il programma un Capitale è stato possibile frequentarci con assiduità. Nella vita ho imparato che per conoscere bene una persona ci vogliono tanti mesi, anzi anni, bisogna condividere emozioni, situazioni, gioie e anche momenti no”.



Ora lavora nel campo della moda, dove ha già collaborato alla creazione di una linea di scarpe: “In questi giorni mi ritrovo spesso con un foglio bianco davanti, la matita in mano e libero la fantasia. Disegno scarpe rigorosamente con il tacco, pensate per donne eleganti che non rinunciano alla loro femminilità”.



