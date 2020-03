Andrea Damante e Giulia De Lellis di nuovo insieme, quarantena a Pomezia: «Escono solo per fare la spesa»

Dopo tante voci a riguardo, è confermato l'atteso ritorno di fiamma tra Giulia De Lellis e il storico ex, Andrea Damante, conosciuto mentre era tronista del trono classico nel celebre programma “Uomini e donne” di Maria De Filippi.

A dare la prova finale arriva “Chi”, domani in edicola, che pubblica le foto della coppia a Pomezia. I due infatti stanno trascorrendo la quarantena per l’emergenza coronavirus a casa di Giulia e, come fa sapere la rivista, che li ha sorpresi mente scendono dalla macchina con le mascherine, escono soltanto per fare la spesa.



Le voci di una réunion per i due erano cominciate da quando Giulia ha messo improvvisamente fine alla sua storia col pilota Andrea Iannone, senza peraltro mai ufficializzarlo se non con alcuni riferimenti via social: “Sono tre settimane che non parlo – aveva fatto sapere da Instagram - comunque faccio dell’altro vi faccio abbastanza intelligenti e soprattutto un po’ più delicati nel capire la situazione. Si dice a buon intenditor poche parole. Anche perché non mi piace ogni volta dovermi giustificare, dare ogni volta spiegazioni dettagliate sulla mia vita sentimentale”.



Andrea invece qualche mese fa aveva pubblicato alcuni scatti sul social mentre era in vacanza assieme alla modella Claudia Coppola.





Ultimo aggiornamento: Martedì 31 Marzo 2020, 15:57

