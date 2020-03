Oroscopo di Paolo Fox della settimana che va dal 30 marzo al 5 aprile: cinque stelle ad Ariete, Bilancia e Acquario. Come ogni lunedì torna l'appuntamento settimanale con l'astrologo, che sulla rivista Di Più decreta la classifica dei segni zodiacali più fortunati della settimana che va da oggi a domenica. Fanalino di coda Toro e Vergine.



L'OROSCOPO DI PAOLO FOX



TORO Solo due stelle per il Toro, che avrà una settimana un po' pesante con ritardi dal punto di vista di vendite e acquisti di immobili. Tensioni con il partner che potrebbe voler rimandare l’ufficializzazione della storia. I single del segno dovrebbero avere fiducia nel futuro. Cercare di risparmiarsi e di non affaticarsi troppo nella giornata del 3 aprile;



VERGINE Venere inizia un transito difficile nel segno: questo significa che bisogna fare attenzione ai sentimenti. C’è un rapporto da rivedere o delle situazioni familiari poco chiare. Meglio aspettare tempi migliori per i single. Sul lavoro cambiamenti in vista. Due stelle.



SAGITTARIO Tre stelle al segno, che nei prossimi giorni dovrà evitare spese non necessarie dato la precarietà del momento e il periodo difficile. C'è la voglia di cambiare sul lavoro e di vivere situazioni sentimentali non troppo impegnative. Venerdì e sabato saranno le giornate migliori;



CAPRICORNO Inutile bloccarsi su questioni passate. Il periodo ti consente di riflettere e di risolvere certe questioni, ma non bisogna strafare a inizio settimana. Cercare, invece, di sfruttare le intuizioni che potrebbero arrivare domenica 5 aprile. Tre stelle.



PESCI Tre stelle anche per i Pesci. Settimana che parte agitata ma che conoscerà un bel miglioramento nella giornata di giovedì. Sul lavoro cambiare non è stato un male, ma bisogna allontanare i pensieri negativi. Le coppie che sono in crisi dovranno rivedere il loro assetto.



GEMELLI Quattro stelle ai Gemelli, che dal punto di vista sentimentale potrà agire grazie a una buona influenza di Venere. Questo significa che le coppie che sono in crisi potranno sperare di risolvere i loro problemi. Favoriti anche gli amori che stanno per nascere. Situazione positiva anche dal punto di vista professionale.



CANCRO Quattro stelle al Cancro. Il lavoro porta sofferenza, ma potrebbe arrivare una proposta buona da sviluppare nei prossimi mesi. Il fine settimana sarà vissuto con grande energia. L'importante è non abbattersi perché la fortuna torna piano piano a dare sostegno.



LEONE Quattro stelle anche per il Leone. Non si deve rimpiangere le storie passate, ma guardare avanti. Da venerdì Venere aiuterà di più. Sul lavoro la strada è in salita perché Saturno è in opposizione. Occhio venerdì e sabato (le giornate più pesanti);



SCORPIONE Settimana di alti e bassi, nonostante le quattro stelle. Bisogna chiarire le situazioni di lavoro che sono rimaste in bilico, mentre Venere è in buono aspetto. Il consiglio è quello di non dare troppo spazio a delle polemiche residue che possono essere sorte nella coppia. Occhio ai rapporti con Capricorno e Ariete.



ARIETE Ecco i primi segni della classifica con cinque stelle. L'Ariete avrà giornate molto buone da lunedì a mercoledì. Bene l’amore grazie al transito positivo di Venere. Due cose sono da evitare: la sfiducia, che potrebbe condizionare i nuovi legami, e la confusione.



BILANCIA Finalmente le cose vanno meglio e ora c'è la possibilità di recuperare dal punto di vista psicofisico. C'è ancora l'insoddisfazione per qualche mancato apprezzamento sul lavoro, ma la situazione amorosa migliora dopo un periodo di tensioni e indecisioni.



ACQUARIO Cinque stelle anche per l'Acquario. La settimana che sta per arrivare sarà abbastanza stabile. In amore Venere non è più dissonante e questo consente di dare impulso ai nuovi incontri, con le dovute precauzioni del caso. Grandi cambiamenti dal punto di vista professionale. Ultimo aggiornamento: Lunedì 30 Marzo 2020, 15:33

