Ed Westwick (Chuck Bass di Gossip Girl) e la dedica alla fidanzata. Ma i fan notano un dettaglio: «È uguale»

di Redazione web

Ed Westwick è conosciuto al pubblico televiso per la sua interpretazione iconica di Chuck Bass nella celebre serie tv Gossip Girl. Le sue fan sono molto attive sui social, sempre pronte a sostenerlo nei suoi nuovi progetti, spesso benefici e nelle sue apparizioni televisive. L'attore è rimasto molto legato al personaggio di Chuck e i suoi follower non perdono occasione per chiedergli quando tornerà a vestire, di nuovo, i panni dell'imprenditore delle Bass Industries.

Intanto, Ed Westwick gira per il mondo e si gode la sua vita insieme alla sua fidanzata Amy Jackson, con la quale ha una relazione da agosto 2022.

Proprio qualche giorno fa, l'attore britannico ha condiviso con i suoi quasi 10 milioni di follower su Instagram una dolcissima dedica alla fidanzata Amy, con scritto: «Monaco to the right, Italy to the left but all I can see is you», ovvero «Monaco a destra, Italia a sinistra, ma tutto quello che riesco a vedere sei tu».

Il post su Instagram ha collezionato molti apprezzamenti da parte dei fan che, però, non hanno potuto non notare un dettaglio nelle immagini condivise da Ed Westwick con Amy Jackson.

Gossip Girl torna con una nuova stagione? Un post (criptico) su Instagram scatena i fan

Victoria Beckham, la rivelazione: «Dopo 24 anni di matrimonio, David non mi ha mai vista senza trucco»

Il dettaglio notato dai fan

Il post di Ed Westwick ha da subito ricevuto molti mi piace, ma i fan hanno notato un dettaglio.

Sembra che la fidanzata di Ed Westwick, Amy Jakson, somigli tantissimo a Blair Waldorf, la fidanzata di Chuck Bass, personaggio della serie tv Gossip Girl. La somiglianza è visibile e, inoltre, l'attore ha da sempre dichiarato di aver avuto un debole per Leighton Meester, l'attrice che vestiva i panni di Blair.

Alcuni fan della serie tv sono convinti che Ed Westwick non abbia mai dimenticato l'attrice americana, altri invece credono sia un semplice coincidenza, l'importante è che il loro attore preferito sia felice con la sua dolce metà.

Ultimo aggiornamento: Sabato 27 Maggio 2023, 13:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA