Donald Trump lancia una linea di sneakers: color oro e bandiera Usa, in vendita on line a un prezzo da capogiro

Sebbene siano trascorse solo poche ore dalla condanna per frode finanziaria che vede coinvolto l'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, che costringerà lui e i suoi figli a pagare una multa di oltre 350 milioni di dollari, quest'ultimo ha deciso non fermare i suoi affari bensì di portarli avanti .

Le sneakers di Donald Trump

Come si legge su Forbes, in occasione di un'apparizione allo Sneaker Con di Filadelfia, una fiera che si rivolge agli appassionati di scarpe da ginnastica, Trump avrebbe mostrato un paio di scarpe e un sito web denominato "GetTrumpsneakers.com" per presentare le sue nuove sneakers pensate per "non arrendersi mia".

Le scarpe in questione sono color oro e sono state messe in vendita per la cifra di 399 dollari insieme ad altri articoli commerciali. Annunciando il suo nuovo progetto, l'ex presidente degli USA avrebbe affermato: «Volevo farlo da molto tempo».

Durante la sua comparsata durata circa 5 minuti, il magnate ha aggiunto: «E' qualcosa di cui parlo da 12-15 anni».

