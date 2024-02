Donald Trump: «Incoraggerei Putin ad attaccare i Paesi Nato che non pagano». L'ira della Casa Bianca

Mettetevi in regola con i pagamenti alla Nato oppure incoraggerò la Russia a «fare quello che diavolo vuole». Le parole choc di Donald Trump, pronunciate mentre era presidente a un leader di un paese dell'alleanza, gelano la Casa Bianca e gli alleati, confermando l'avversità mai nascosta dell'ex presidente nei confronti della Nato e facendo temere per l'Ucraina nel caso in cui il tycoon conquistasse la presidenza.