Diletta Leotta, estate in anticipo: piscina con la figlia Aria «il mio pesciolino»

di Redazione web

Diletta Leotta ha trascorso queste brevi vacanze di Pasqua in Sicilia insieme alla sua famiglia e alla sua bambina Aria. Con loro, anche se non compare mai nelle foto della conduttrice sportiva e nemmeno nelle storie Instagram, ci dovrebbe essere anche papà Loris Karius che, proprio nelle scorse ore, ha pubblicato una foto sul proprio profilo in cui è in spiaggia ma non svela dove. Comunque sia, la famigliola ha trascorso questa Pasquetta all'insegna del sole e dei sorrisi.

Il post Instagram di Diletta Leotta

Diletta Leotta ha pubblicato una nuova serie di foto in cui mostra ai suoi follower di essere in piscina a prendere il sole, farsi un bel bagno e, ovviamente, giocare con la sua bambina Aria. La didascalia che accompagna le immagini recita così: «Con il mio pesciolino d’aprile». La conduttrice di Dazn ha, poi, postato un tenerissimo video in cui fa ondeggiare su e giù la figlia che, intanto, sorride divertita tra gli schizzi d'acqua.

Ovviamente, il post di Diletta ha riscosso grande successo tra i suoi fan che, come al solito, si sono complimentati con lei per la sua grande bellezza.

Diletta Leotta mamma

Diletta Leotta è letteralmente pazza della sua piccola Aria che ha portato una grande gioia nella sua vita.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 1 Aprile 2024, 22:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA