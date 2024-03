Diletta Leotta felice con la figlia Aria: «Buona Pasqua a tutti». Ma Loris Karius dov'è?

di Redazione web

Diletta Leotta ha festeggiato la giornata di Pasqua insieme alla sua bambina Aria, in Sicilia. La conduttrice di Dazn ha pubblicato una serie di nuove foto con le nipotine e con la figlia ma, in tutti gli scatti postati, Loris Karius non compare mia. Tuttavia, i fan di Diletta possono stare tranquilli, dato che, l'anello di fidanzamento brillava più del suo sorriso nelle immagini social. Ecco perché il calciatore tedesco non era insieme alla futura moglie e alla loro bambina.

Il post Instagram di Diletta Leotta

Diletta Leotta ha pubblicato una serie di nuove foto Instagram. La conduttrice sportiva abbraccia e guarda con sguardo sognante la sua piccola Aria che è impegnata a giocare con un uovo di Pasqua di plastica. Poi, la giovane mamma balla e saltella per il giardino con la piccola sulle spalle e, ancora, ecco Diletta seduta in giardino con la sua piccola e tutte le sue nipotine, alle quali è molto affezionata. Una delle bambine, ha regalato alla zia un tenero disegno che la ritrae insieme ad Aria e a Loris Karius.

Proprio il calciatore tedesco non c'era nel giorno di Pasqua ma niente paura perché, nelle scorse ore, il suo Newcastle ha giocato contro il West Ham e ha vinto 4-3.

L'amore di Diletta e Loris

Diletta Leotta e Loris Karius sembrano essere più felici e innamorati che mai e, quando lei era incinta di Aria, lui le ha chiesto di sposarlo.

