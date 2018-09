Sabato 15 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:07 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

e Fper la prima volta raccontano il loro. Negli studi diintervistati da Silvia Toffanin, ricostruiscono la loro storia che dura ormai da 18 anni, la nascita della loro figlia Stella, i periodi più bui della loro vita, fino alle nozze.Silvia chiede quale sia il segreto per far durare una relazione così tanto a Filippa, lei risponde: «Non c'è una ricetta, ognuno è diverso, ci vuole però amore, pazienza, dialogo, anche se nel nostro caso non c'è sempre stato e questo ci ha fatto entrare in crisi, ma devi sentire forte un legame e non devi voler mollare mai», Daniele conferma: «Credo sia esattamente questo, io sono stato fortunato perché nel mio periodo buio io ero annebbiato, ma lei mi ha aspettato e la sua pazienza è stata la nostra salvezza».Poi vanno in onda le immagini delle loro nozze e tutto lo studio si commuove insieme ai due ospiti in studio.