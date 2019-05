Daniel Osvaldo, tra "Ballando" e famiglia: rivede le figlie Maria Helena e Victoria

Mercoledì 15 Maggio 2019, 20:50

, ex calciatore, cantante rock e neo ballerino del talent “”, condotto da Milly Carlucci, è tornato in Italia e dopo gli appelli della mamma ha rivisto anche le sue due figlie dopo più di un anno di "assenza".La mamma delle piccole ed ex compagnia dell’attaccante argentino, Elena Braccini aveva fatto sapere che Daniel “Non chiama e non vede le figlie, non fa gli auguri di Natale né quelli di compleanno”, sottolineando la sua mancanza di notizie durava “da più di un anno”.La situazione però sembra cambiata dato che Daniel Osvaldo è stato fotografato da “Diva e donna” proprio mentre incontra le figlie, Maria Helena, 6 anni e Victoria, 9, sotto l’attento sguardo della mamma. Osvaldo ha altri due figli, il primogenito Gianluca nato dalla relazione con l’ex moglie Nina Ana Oertlinger e il quarto arrivato, Morrison, avuto dall’attrice Jimena Baron.