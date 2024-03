Cristiano Ronaldo, papa e marito affettuoso nella vacanza da sogno sul Mar Rosso: «Il paradiso»

di Redazione web

Cristiano Ronaldo si è preso qualche giorno di vacanza dal campionato di calcio arabo nel quale milita con il suo Al-Nassr. L'attaccante portoghese ha deciso di godersi un po' la sua famiglia: Georgina e i suoi bambini e sta documentando tutto, così come fa la compagna, su Instagram postando alcune tenere storie. Entrambi si sentono in "Paradiso" e il motivo è presto detto.

Papà e marito affettuoso

Ronaldo ha sempre dichiarato che il calcio è l'amore più grande della sua vita, per non menzionare, ovviamente, la famiglia. Georgina e i loro bambini, però, giocano un campionato a parte. L'attaccante portoghese ha condiviso sui social una passeggiata in spiaggia insieme a tutti i suoi figli. Mamma Georgina filma il tutto e scrive: «Paradiso», aggiungendo un cuore rosso. La didascalia che Cristiano ha scelto per accompagnare il video recita così: «Tutto questo si avvicina al Paradiso».

Il campione è un papà molto presente per i suoi bambini, nonostante tutti gli impegni calcistici e non che lo riguardano.

Ultimo aggiornamento: Domenica 17 Marzo 2024, 21:19

