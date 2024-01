Cristiano Ronaldo sorprende la mamma per il compleanno: fiocco rosso sulla Porsche nera da 100mila euro

di Redazione Web

La mamma è sempre la mamma, anche quando sei tra i calciatori più forti del mondo e hai ormai più di 30 anni. Per strapparle un sorriso c'è chi regala fiori, chi prepara una torta di compleanno o chi organizza una festa a sorpresa. Ma se sei Cristiano Ronaldo, rose e cioccolatini sono all'ordine del giorno. L'attaccante dell'Al-Nassr ha comprato un regalo da 100mila euro per festeggiare i 69 anni della madre Dolores Aveiro, compiuti il 31 dicembre scorso.

Ad attenderla in garage una Porsche Cayenne nera, con tanto di fiocco rosso.

Cristiano Ronaldo gifts his mother a Porsche Cayenne on her birthday. ❤️pic.twitter.com/eRCEYnXuxX — The CR7 Timeline. (@TimelineCR7) December 31, 2023

Il video

I video condivisi sui social da Katia Aveiro, sorella di Cristiano Ronaldo, riprendono l'esatto momento in cui la mamma viene portata nel suo garage dal nipote, nonché figlio maggiore dell'attacante portoghese, e scopre il costoso regalo ricevuto per il suo compleanno. Ormai, tutti sono a conoscenza dell'amore smisurato che il calciatore nutre nei confronti della mamma, anche per il passato travagliato che hanno dovuto affrontare: la donna ha cresciuto da sola 4 figli.

La seconda Porsche

Dolores Aveiro è una mamma fortunata.

