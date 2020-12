Covid, Aldo Montano, la moglie incinta Olga Plachina e la figlia Olimpia positivi: «Acciaccati forte!»

Anche Aldo Montano è positivo al Covid. Aldo Montano è risultato postivi al coronavirus e con lui la famiglia, composta dalla moglie Olga Plachina, attualmente incinta, e la figlia Olympia.

E’ stato lo stesso Aldo Montano a comunicare la notizia all’Ansa, spiegando appunto il contagio di famiglia e sottolineando che tutti e tre sono chiusi in casa in isolamento da ieri. La malattia purtroppo è accompagnata da sintomi come “tosse, febbre e dolori ovunque” e come Montano ha confidato “Siamo acciaccati forte”.

Montano, campione alle Olimpiadi di Atene 2004 nella sciabola, è naturalmente preoccupato anche per via della moglie, appunto di nuovo incinta dopo la nascita di Olimpia. A 41 anni infatti Aldo è pronto a diventare per la seconda volta, anche se Olga e lui ancora non conoscono il sesso del futuro nascituro: “Non sappiamo ancora – ha fatto sapere Aldo a “Chi” - Se sarà maschio lo chiameremo Mario Junior. La prima esperienza ci aveva messo un po’ in subbuglio, ma questa volta stiamo vivendo l’attesa in modo più razionale e siamo più pronti. Penso che sia vero il detto: “Un figlio ti cambia la vita, mentre due te la stravolgono”. Io mi sento già abbastanza “stravolto” adesso. Olimpia è una bambina deliziosa, ma è vivacissima, ci tiene molto svegli, sia di giorno sia di notte”.

