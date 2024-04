Chiara Nasti, il taglio di capelli di Thiago non piace: «Poverino». Lei replica al veleno

di Redazione web

Chiara Nasti racconta sempre ai suoi fan quanto la faccia divertire e ridere il suo bambino Thiago che è sempre molto attivo, sveglio e desideroso di giocare... anche alle sei del mattino. L'influencer, però, ha anche sempre detto che desidera fare la mamma a tempo pieno con il suo bambino (e con la piccola in arrivo) e che non vuole l'aiuto di nessuna baby-sitter, a parte mamma Gabriella. Per questo, non si lamenta dei ritmi serrati della sua giornata con un bambino piccolo. Chiara, qualche giorno fa, ha mostrato ai follower il nuovo taglio di capelli del figlio che si ispira a quello di papà Mattia Zaccagni: quasi rasato con una linea a lato. Alla maggior parte degli utenti non è piaciuto e l'influencer ha risposto alle critiche.

Botta e risposta tra Chiara Nasti e i fan

Chiara Nasti ha festeggiato il giorno di Pasqua insieme a Mattia Zaccagni e al loro bambino Thiago.

La dieta di Chiara Nasti

Chiara Nasti, poi, in una delle storie postate poco fa su Instagram si è scattata un selfie e ha scritto: «Da oggi, inizio una bella dieta per entrare nei sette mesi come si deve. Tutto super salutare e davvero niente sgarri». La bambina che aspetta l'influencer nascerà in estate.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 1 Aprile 2024, 15:04

