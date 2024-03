Chiara Nasti incinta, vola in Egitto con la mamma e Thiago: «La vera ricchezza è questa». Dov'è Mattia Zaccagni?

di Redazione web

Chiara Nasti ha dato il benvenuto al sesto mese di gravidanza in Egitto. L'influencer napoletana – che si è concessa una breve vacanza insieme al suo bambino Thiago e alla mamma Gabriella – ha pubblicato diverse foto e storie in cui mette in bella mostra il suo pancione che cresce a vista d'occhio. La sua seconda bambina dovrebbe nascere nel mese di luglio, quindi, in piena estate ma Chiara non ha ancora svelato il nome perché ha spiegato che lei e il marito Mattia Zaccagni sono molto indecisi.

La vacanza di Chiara Nasti

Chiara Nasti ha pubblicato due nuove foto sul proprio profilo Instagram in cui indossa un bikini scuro, una camiciona a quadri rosa e bianchi e un paio di occhiali da sole scuri. Ciò che risalta nelle immagini è, ovviamente, il suo pancione. L'influencer ha dato il benvenuto al sesto mese di gestazione con questi scatti social che hanno riscosso moltissimo successo tra i suoi fan che si sono congratulati per la sua bellezza e per la sua forma fisica. La giovane mamma, poi, ha pubblicato anche altre immagini in cui coccola il suo bambino Thiago e ha scritto: «La vera ricchezza non è nient'altro che questo. Non c'è niente di più appagante... Mi regali troppa felicità cuore mio», aggiungendo l'emoticon di un cuore.

Thiago aspetta la sorellina

Inoltre, Chiara Nasti ha pubblicato anche un video molto tenero in cui il suo bambino Thiago le tocca la pancia con un ditino e poi le dà un bacino.

Mattia Zaccagni in campo

Mentre Nasti era in Egitto con il figlio Thiago e la mamma Gabriella, Mattia Zaccagni era in campo con la sua Lazio. Proprio sabato 16 marzo, infatti, i biancocelesti hanno vinto contro il Frosinone per 2-3 e uno dei marcatori di giornata è stato proprio l’attaccante marito dell’influencer. In una delle storie Instagram pubblicate, Chiara chiede aiuto ai fan perché non riesce a trovare nessun sito da cui seguire la partita. Poi, l'influencer pubblica una tenera storia in cui Thiago saluta papà Mattia e il calciatore l’ha ripostata nel proprio profilo Instagram, accompagnata da un'emoticon commossa.

