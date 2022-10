Chiara Nasti, la risposta ad un follower spiazza tutti: «Io farei attenzione...»

Ancora polemiche. Chiara Nasti, in dolce attesa, continua a far parlare di sè. Su Instagram, l'influencer è stata protagonista di uno scambio di battute che ha lasciato gli utenti allibiti. La risposta dell'influencer ad un follower che le ha chiesto cosa ci fosse da ridere di fronte all'atteggiamento di un bambino maleducato in un video che lei stessa ha pubblicato nelle stories, è stata più che diretta. «Io farei attenzione, perchè se forse non lo sai quel bambino sta molto bene economicamente...» dice Nasti.

Leggi anche > GF Vip, diretta undicesima puntata: tutti contro Nikita. Questa sera lo scontro tra Amaurys e Charlie

Aspetta un figlio dal compagno Zaccagni, calciatore della Lazio, Chiara Nasti che, in questi mesi non si è mai risparmiata in commenti e critiche. A quel follower, infatti ha risposto: «Ma maleducato perché? - scrive - io farei attenzione a parlare di chi non conosci, perchè se forse non lo sai quel bambino sta molto bene economicamente».

«Magari un giorno sarà il tuo datore di lavoro e dovrai solo ringraziarlo. Ma imparate a campare su», continua Nasti. Una risposta diventata virale e che in molti stanno commentato negativamente. «Nasti è il nuovo passo verso l'abisso» commenta qualcuno. E ancora si legge: «Madonna il terrore che mi fa Chiara Nasti genitore di qualcuno».

Madonna il terrore che mi fa Chiara Nasti genitore di qualcuno pic.twitter.com/VnlzHMFx1J — ADTOOMUCH✨ (@adtoomuch) October 24, 2022

Le critiche

Non è di certo la prima volta che Chiara Nasti lascia il segno. L'influencer napoletana è da poco entrata nel nono mese di gravidanza e partorirà presto il piccolo Thiago, primogenito che nascerà dalla relazione con il calciatore della Lazio Mattia Zaccagni. Rispondendo alle domande dei follower, ha svelato che nome avrebbe dato alla figlia, in caso fosse stata femmina: «L'avrei chiamata Barbie». Un'idea che ha fatto molto discutere.

Nasti no vax

E ancora prima, aveva fatto discutere per una risposta su Covid e vaccini. «Perchè hai deciso di non vaccinarti?», le aveva chiesto un follower in uno dei botta e risposta social. «Ma era proprio necessario?», ha risposto Chiara Nasti aggiungendo un emoticon con la risata. «Alla fine ho fatto bene, non è cambiato nulla... probabilmente con un vaccino avrei avuto anche dei problemi». Ha poi concluso il suo discorso con queste parole: «Odio gli obblighi... faccio sempre l'opposto».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 24 Ottobre 2022, 22:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA